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نسمة عبد العزيز تعزف أشهر اعمال “فيروز” و”شادية” و”العندليب” بالأوبرا.. الأربعاء المقبل

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نسمة عبد العزيز تعزف أشهر اعمال “فيروز” و”شادية” و”العندليب” بالأوبرا.. الأربعاء المقبل نسمة عبد العزيز تعزف أشهر اعمال “فيروز” و”شادية” و”العندليب” بالأوبرا.. الأربعاء المقبل

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها مجموعه من أشهر القطوعات الموسيقية، وذلك بالحفل الذي تحييه فى الثامنة مساء الأربعاء 12 اغسطس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

وأعدت نسمة للحفل باقة من الأعمال الموسيقية الغربية العالمية، منها .تنويعات على الماريمبا ، تيكو تيكو.
> كما تعزف مجموعة من اشهر الحان الموسيقى العربية التى اعيد توزيعها لتناسب الة الماريمبا ،ومنها مختارات من أعمال كل من محمد عبد الوهاب ، اسمهان ، ام كلثوم ، فيروز ، فريد الاطرش ،شادية، وعبد الحليم حافظ.

نسمة التى تحمل لقب “أميرة الإيقاع” شاركت بالعزف مؤخرًا مع الموسيقار عمر خيرت فى حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة.

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