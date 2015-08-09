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فيديو - الزمالك ضد ليوبار.. رائعة أبو تريكة لوليد سليمان في فوز المصريين الوحيد بالكونجو

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فيديو - الزمالك ضد ليوبار.. رائعة أبو تريكة لوليد سليمان في فوز المصريين الوحيد بالكونجو فيديو - الزمالك ضد ليوبار.. رائعة أبو تريكة لوليد سليمان في فوز المصريين الوحيد بالكونجو

فوز وحيد حققه المصريون في الكونجو كان من نصيب الأهلي في مواجهة منافس الزمالك المقبل نادي ليوبار.

الزمالك يحل ضيفا على الأخير في عقر داره بالكونجو "برازافيل"، ويطمح للفوز مثلما فعل غريمه التقليدي الأهلي من سنتين.

فلقد كان هذا الفوز هو الوحيد للفرق المصرية في الكونجو من بين 4 زيارات سابقة.

تمريرة بينية ساحرة من محمد أبو تريكة يتابعها وليد سليمان داخل الشباك في مشوار المارد الأحمر نحو لقب دوري أبطال إفريقيا في مرحلة المجموعات عام 2013.

فوز وحيد، و3 خسائر.

المواجهة الأولى

غزل المحلة كان أول ناد مصري يسافر للكونجو، ذهب ليواجه فريق شارا في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1974.

خسر 4-2 ولم يستطع الفوز في إيابا، خسر بنتيجة 2-1.

الزيارة الثانية

الزمالك سبق الأهلي للكونجو عام 2013 في مرحلة المجموعات.

خسر بنتيجة 1-0 من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع محمود فتح الله.

سموحة الأخير

فوز الأهلي كان اللقاء الثالث للمصريين في الكونجو، وكانت المباراة الرابعة من نصيب سموحة.

الأخير خسر في دور الـ16 من دوري الأبطال هذا العام أمام ليوبار 1-0، لكن نجح في الانتصار إيابا 2-0 بالإسكندرية ليتأهل لدور المجموعات.

مصر VS الكونجو

إجمالي مواجهات الأندية المصرية أمام نظيرتها الكونجولية 10 مباريات، سواء في الكونجو أو في مصر.

فاز المصريون 6 مباريات وخسروا 4. نصف هذه الانتصارات كانت من نصيب الأهلي الذي حقق لقب السوبر الإفريقي على حساب ليوبار عام 2013 بنتيجة 2-1.

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فيديو اليوم السابع

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