' هل يكرر صلاح ما فعله مع فيورنتينا؟ أنا واثق بأنه سيكون أفضل الموسم المقبل '

أكد رامي عباس وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح أن الدولي المصري قادر على الظهور الموسم المقبل في الدوري الإيطالي بنفس المستوى الذي ظهر به مع فيورنتينا بل وأفضل.

وقال عباس لموقع (فوكيجيالوروسا) الإيطالي:"تحدثت مع صلاح وأخبرني أنه متحمس للغاية".

وأضاف "هل يكرر أدائه مع فيورنتينا؟ أنا على ثقة بأنه سيكون أفضل الموسم المقبل".

وأتم "الأجواء في روما ممتازة وإيجابية للغاية وهذا شيء مهم جدا".

وسجل صلاح في أول ظهور له بقميص روما في لقاء ودي السبت أمام فالنسيا الإسباني حسمه وصيف إيطاليا 2-1 في ملعب "ميستايا" معقل فريق الخفافيش.

وانتقل لاعب المقاولون العرب السابق لفريق روما على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي بعدما رفض تمديد إعارته مع فيورنتينا الذي انضم له يناير الماضي.

وسيشارك صلاح مع روما في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تأهل الفريق لمرحلة المجموعات بها بعد احتلاله وصافة الدوري الإيطالي الموسم الماضي خلف يوفنتوس.