فنى مصاعد يقتل شقيقه فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بالقليوبية

لقى سائق توك توك مصرعه عقب إصابته بطلق نارى إثر حدوث مشاجرة بدائرة مركز قليوب بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد حماد رئيس مباحث المركز بالواقعة، وتبين للعقيد جمال اليغيدى رئيس فرع البحث الجنائى حدوث مشادة بين "زكريا.ى" 28 سنة سائق توك توك ومقيم شارع الأسيوطى - أم بيومى – دائرة المركز وشقيقه "طارق.ى" 24 سنة فنى تركيب مصاعد ومقيم ذات الناحية تدخل على إثرها جارهم "خالد.س" 45 سنة فنى تركيبات ومقيم ذات الناحية لفض الخلاف، إلا أن الأول قام بالتعدى عليه بالسب والشتم، فما كان منه إلا أن توجه لمنزله وأحضر فرد خرطوش، وقام بإطلاق عيار نارى عليه، مما أدى لحدوث إصابته بطلق نارى بالصدر والرقبة، وتوفى على إثر ذلك، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14473 جنح مركز قليوب لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.