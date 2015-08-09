إيداع متهمى قضية "التخابر مع قطر" قفص المحكمة وتأخر وصول هيئة الدفاع

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة المتهمين بقضية التخابر مع قطر، وعددهم 6 أشخاص يرتدى منهم المتهم أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى البذلة الحمراء قفص الاتهام، وذلك تمهيدا لبدء محاكمتهم بالقضية، وتبادل المتهمون الأحاديث الجانبية فيما بينهم، منتظرين وصول هيئة المحكمة.

وتأخرت هيئة الدفاع عن الحضور حتى الآن، وحضر المحامى الموكل للدفاع عن المتهم خالد حمدى عبد الوهاب، فيما حضر العديد من الصحفيين ومراسلى القنوات التلفزيونية قاعة المحكمة لتغطية وقائع جلسة اليوم، والتقط مصورو الصحف الصور الفوتوغرافية للمتهمين داخل القفص.

وتستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر."

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال الشهود، وهما الشاهد الثالث والرابع بالقضية، وذلك بعد أن أمرت بعرض المتهم الأول الرئيس الأسبق محمد مرسى على الطبيب المختص والتحقيق فيما قاله بجلسة أمس.