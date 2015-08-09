وصول 4320 رأس ماشية و155 ألف طن قمح وجازولين لميناء الإسكندرية

وصل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينة "كريم الله" وعلى متنها 4320 رأس ماشية حية، قادمة من باراجواى، فضلا عن 121 ألف طن قمح على متن السفينتين" أدفينا" و"أدفو" قادمة من روسيا.

وقال اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن إجمالى عدد السفن المتواجدة فى الميناء ارتفع إلى 111 سفينة بعد وصول 11 سفينة تحمل شحنات من البضائع والسلع الاستراتيجية، من بينها السفينة "سى هيليوس" وعلى متنها 34 ألف طن جازولين من إيطاليا.

وأضاف رئيس هيئة الميناء، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفريغ شحنات السفن، وقيام الجهات المختصة بتسهيل وتسيير العمل على أرصفة الشحن والتفريغ، وإدخال الماشية للحجر البيطرى، للكشف عليها والتأكد من خلوها من الأمراض.