طلاب الثانوية يتظاهرون أمام "التعليم" احتجاجا على تخصيص 30 درجة للقدرات

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة دفعة 2016 وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام مقر وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بإلغاء قرارات الوزير المتعلقة بإعادة القيد للطلاب المفصولين، واحتجاجا على تخصيص 30 درجة لامتحانات القدرات بجانب 10 درجات للحضور والسلوك.

وقال مينا جميل أحد المحتجين أمام مقر الوزارة "نتضرر من قرارات وزير التربية والتعليم المقرر تطبيقها على دفعة 2016، خاصة لأنها تعطى الفرصة للمدرسين بالتحكم فى الطلبة وإجبارهم على الدروس الخصوصية مقابل الحصول على 10 درجات الحضور والسلوك.

وأضاف الطالب المحتج لـ"اليوم السابع"، أن الرسوم المتعلقة بإعادة قيد الطلاب المفصولين أصبحت 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها "إعادة القيد بـ1000 جنيه طيب والفقراء يعملوا أيه"، و"لا متمردين ولا ثوار أحنا طلبة ضد قرار".



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