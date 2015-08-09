"الصحة" تحرر محضرا ضد مريض تعدى بالضرب على طبيبة فى السويس

تعدى مريض بالضرب على طبيبة بالسويس، صباح اليوم الأحد، بمركز الكبد بمستشفى الحميات، وذلك بعد أن أصر المريض على تعدى دوره فى تلقى العلاج، والدخول بالقوة وهو ما رفضته الطبيبة.

قال الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن الواقعة تم السيطرة عليها، وتم تحرير محضر بقسم شرطة السويس، موضحا أن الأطباء حاولوا ضبط الشخص المتعدى على الطبيبة، ولكن فر هاربا ولم تتمكن قوات الأمن من ضبطه حتى الآن.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الأوضاع بالمركز مستقرة والمرضى يتلقون العلاج بشكل طبيعى، موضحا أنهم رصدوا عددًا من الوقائع خلال الفترة الماضية بتعدى مرضى وأشخاص على أطباء أثناء سير العمل، وهو أمر غير مقبول نهائيا.