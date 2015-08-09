الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمحول كهرباء بأسوان

تمكن رجال الحماية المدنية بأسوان خلال الساعات القليلة الماضية من السيطرة على حريق محدود نشب بمحول كهرباء بمدينة أسوان حيث لم يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا بالواقعة وهرعت عدة سيارات إطفاء لمكان الحريق الكائن بالقرب من ميدان المحطة بمدينة أسوان وتم فصل التيار الكهربائى الخاص بالمحول وتم التعامل مع الحريق ومنع امتداده.

وتبين أن الحريق بدأ بحدوث ماس كهربائى وشرز فى الأسلاك داخل المحول وحريق بلوحة المفاتيح الخاصة بالمحول، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيا فيما تحرر محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة المختصة للتحقيق.