أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث اصطدام سيارة بشجرة بالمنيا

Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث اصطدام سيارة بشجرة بالمنيا مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث اصطدام سيارة بشجرة بالمنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة بشجرة على طريق فرعى بأبوقرقاص.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم ومصرع وإصابة 6 أشخاص جنوب المنيا.

بالانتقال تبين تصادم سيارة ربع نقل بشجرة أثناء توجهها إلى طريق بنى موسى بمركز أبو قرقاص، مما أسفر عن مصرع كل من: "هانم محمود طه" 25 سنة- ربة منزل، ونجلها "زياد حسن بكر" 3 سنوات، فيما أصيب كل من: "زينب الشيمى طه" 18 سنة، و"محمد جمال ضاحى" 21 سنة، وشقيقته "ناهد" 20 سنة، و"يحيى محمود إسماعيل" 25 سنة، وجميعهم مصابون بكسور بالعمود الفقرى، وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثث المصابين إلى المستشفى العام، وتحررالمحضر اللازم عن الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365