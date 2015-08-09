مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث اصطدام سيارة بشجرة بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة بشجرة على طريق فرعى بأبوقرقاص.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم ومصرع وإصابة 6 أشخاص جنوب المنيا.

بالانتقال تبين تصادم سيارة ربع نقل بشجرة أثناء توجهها إلى طريق بنى موسى بمركز أبو قرقاص، مما أسفر عن مصرع كل من: "هانم محمود طه" 25 سنة- ربة منزل، ونجلها "زياد حسن بكر" 3 سنوات، فيما أصيب كل من: "زينب الشيمى طه" 18 سنة، و"محمد جمال ضاحى" 21 سنة، وشقيقته "ناهد" 20 سنة، و"يحيى محمود إسماعيل" 25 سنة، وجميعهم مصابون بكسور بالعمود الفقرى، وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثث المصابين إلى المستشفى العام، وتحررالمحضر اللازم عن الواقعة.