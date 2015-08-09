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رئيس الجماعة الإسلامية: سنتسلم جثمان دربالة من مستشفى طرة.. ويُدفن بالمنيا

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رئيس الجماعة الإسلامية: سنتسلم جثمان دربالة من مستشفى طرة.. ويُدفن بالمنيا رئيس الجماعة الإسلامية: سنتسلم جثمان دربالة من مستشفى طرة.. ويُدفن بالمنيا
قال أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الشيخ عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، كان مصابا بمرض السكر، وتم عرضه أمس السبت على النيابة العامة، وزادت حالته الصحية سوءًا، فتم نقله لمستشفى طرة.

وأضاف حافظ لـ"اليوم السابع" أن الحالة الصحية ازدادت سوءًا بنهاية يوم أمس مما أدى لوفاته، موضحا أن دربالة لن يعرض على مشرحة، وأن وكيل نيابة عاين الجثة فى مستشفى طرة، ومن المفترض أن يتم استلام الجثة ظهر اليوم، ويتم دفنه فى محافظة المنيا مسقط رأسه.

وأشار حافظ إلى أن الجماعة الإسلامية لن تتخذ أية خطوات قانونية أخرى بعد وفاة عصام دربالة.
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