وصول 3500 طن بوتاجاز و730 سيارة لموانىء السويس

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم الأحد لاستقبال السفينة جازبرايد و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 228 سيارة و السفينة جماع 2 و على متنها 230 سيارة و السفينة شاكر 2 و على متنها 250 سيارة قادمين من جدة.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بورسعيد و على متنها 10 ألاف طن بضائع عامة قادمة من جدة ، يشهد ميناء السخنة اليوم مغادرة السفينة سبيرو و على متنها 69 حاوية بوزن 25 طن متجهة إلى بورسودان .

تغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة مسرة و على متنها 963 راكب و 17 شاحنة و 2 سيارة و العبارة القاهرة و على متنها 1138 راكب و 92 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 80 شاحنة .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 205 راكب و22 سيارة منهم 16 سيارة تصدير و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 26 براد و 11 تريلا .

يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1112 راكب و 78 سيارة متجهة الى ضبا ، يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و استقبال العبارة نيوتاليس و على متنها 42 سائح الى و من الكنيسة لممارسة رياضة الغوص و الرياضات المائية . و مغادرة اليخت تمبست و على متنه 17 سائح و اليخت مسترال و على متنه 23 سائح متجهان الى الغردقة .