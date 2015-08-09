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وصول 3500 طن بوتاجاز و730 سيارة لموانىء السويس

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وصول 3500 طن بوتاجاز و730 سيارة لموانىء السويس وصول 3500 طن بوتاجاز و730 سيارة لموانىء السويس

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم الأحد لاستقبال السفينة جازبرايد و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 228 سيارة و السفينة جماع 2 و على متنها 230 سيارة و السفينة شاكر 2 و على متنها 250 سيارة قادمين من جدة.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بورسعيد و على متنها 10 ألاف طن بضائع عامة قادمة من جدة ، يشهد ميناء السخنة اليوم مغادرة السفينة سبيرو و على متنها 69 حاوية بوزن 25 طن متجهة إلى بورسودان .

تغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة مسرة و على متنها 963 راكب و 17 شاحنة و 2 سيارة و العبارة القاهرة و على متنها 1138 راكب و 92 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 80 شاحنة .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 205 راكب و22 سيارة منهم 16 سيارة تصدير و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 26 براد و 11 تريلا .

يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1112 راكب و 78 سيارة متجهة الى ضبا ، يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و استقبال العبارة نيوتاليس و على متنها 42 سائح الى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية . و مغادرة اليخت تمبست و على متنه 17 سائح و اليخت مسترال و على متنه 23 سائح متجهان الى الغردقة .

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