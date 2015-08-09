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رئيس هيئة الموانئ: محور قناة السويس "رئة" يتنفس منها ميناء شرق بورسعيد

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رئيس هيئة الموانئ: محور قناة السويس "رئة" يتنفس منها ميناء شرق بورسعيد رئيس هيئة الموانئ: محور قناة السويس "رئة" يتنفس منها ميناء شرق بورسعيد
قال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة موانئ بورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن القناة الجانبية بمحور قناة السويس تمثل الرئة التى يتنفس من خلالها ميناء شرق التفريعة من حيث حركة دخول وخروج السفن والانتظار لمدة طويلة تصل من 8 إلى 11 ساعة، نظرا لعبور السفن من المجرى الملاحى لقناة السويس .

وأضاف عطية أن شق القناة الجانبية يعطى حركة دخول وخروج السفن منفصلة تماما عن قناة السويس، وتساهم فى عملية الخروج من وإلى ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة زيادة عدد المحطات التى سوف تنشأ والمشروعات التكميلية التى تساعد على انطلاق قطار التنمية الشاملة ليتحقق الحلم الثانى لكل المصريين .

وأكد رئيس مجلس إدارة موانئ بورسعيد، "أننا سنصبح مركزا عالميا وموانينا ستكون لها مكانة بين موانئ العالم، بالإضافة لتوفر فرص العمل و وزيادة العائد من النقد الأجنبى وانتعاش حركة التجارة بكل مالها وماعليها، ناهيك عن الموقع المتميز للميناء الذى يصل معدل انحرافه "صفر"، حيث يقع على الخطوط الملاحية التجارية العالمية، ومن ثم فهو ميناء محورى يربط بين التجارة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب".
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