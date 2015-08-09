وزيرة الدولة للسكان تصل سوهاج للمشاركة فى ورش عمل

استقبلت محافظة سوهاج منذ قليل الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، قادمة من القاهرة، عبر مطار سوهاج الدولى، فى جولة تفقدية وحضور ورش عمل وورش تدريبية، وكان فى استقبالها الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة فى دورة تدريبية عن المشغولات اليدوية فى إطار مبادرة "اقتصاد الأمهات"، وأيضا تفقد مدرسة الذكر الحكيم بقرية نيدة ثم المشاركة فى ورشة عمل مع ممثلى الوزارات حول تطبيق سياسية الحماية والدمج، ثم تشاهد عرض مسرحى بقصر ثقافة سوهاج بعنوان "حقك علينا"، وبعدها تقوم الوزيرة بعقد لقاء مع الأطفال المشاركين فى الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.

وتنهى الوزيرة جولتها بمحافظة سوهاج بحضور اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بديوان عام محافظة سوهاج.