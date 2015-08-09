سفن التحالف تقصف سواحل أبين اليمنية

أكدت مصادر يمنية أن السفن البحرية التابعة لقوات التحالف العربى قصفت سواحل محافظة أبين مستهدفة مواقع ميليشيات الحوثيين وصالح ضمن عمليات السهم الذهبى لتحرير المحافظة التى تبعد 55 كيلومترا شرق عدن.

ونقلت /بوابة حضرموت/ الإخبارية عن هذه المصادر أن المدمرتين البحريتين السعوديتين بدر 1 وبدر 2 انضمت للقطع البحرية الحربية قبالة سواحل أبين تمهيدا لتنفيذ عملية إنزال بحرى فى مديرية شقرة الساحلية خلال الساعات القادمة لتحرير كامل المحافظة متوقعة أن يتم ذلك خلال يومين.

وقد أكدت مصادر المقاومة الشعبية فى أبين أن اللواء 55 أحد أهم ألوية الحرس الجمهورى الموالى للرئيس السابق انضم إلى قوات الشرعية مما سيمكن المقاومة من الإسراع فى عملية تحرير المحافظة.

>وأوضحت المصادر أن المقاومة تمكنت من إبطال مفعول أكثر من 300 لغم أرضى بمنطقة دوفس والتى تمكنت من السيطرة عليها مساء أمس بعد أن قامت الميليشيات بزرع المنطقة بالألغام لإعاقة تقدم المقاومة.

وأشارت إلى أن 19 من عناصر المقاومة قتلوا فى المعارك التى دارت مع الميليشيات على طريق العلم- زنجبار الساحلى والتى تكللت بالسيطرة على المنطقة التى تقع شرق عدن بالإضافة إلى وادى دوفس.

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