صبغات الشعر باللون الرمادي مؤذية...فانتبهي

انتشرت موضة صبغات الشعر باللون الرمادي المائل إلى الأبيض الذي اعتمدته العديد من النجمات في تسريحات الشعر القصير، الطويل والمتوسط الطول. والمميز بهذا اللون أنه يناسب كل الأعمار. لكنّ طريقة تطبيقه دقيقة جداً، وللحفاظ على لون جميل، عليك اعتماد طرق عناية خاصة. تابعي هذا الموضوع للحفاظ على لون رمادي جميل من دون أن تؤذي شعرك.

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كيف تحصلين على شعر رمادي بطريقة صحيحة؟

للحصول على نتيجة مثالية، عليك أولاً تخفيف لون شعرك السابق بعناية حتى يصبح باللون الأشقر البلاتينيوم، الأقرب إلى الأبيض.ولكن، احذري من إبراز اللون الأصفر إذ سيميل لون شعرك إلى الأخضر الرمادي.

أي لون رمادي يناسبك؟

اختاري اللون الرمادي الفضي إذا كانت بشرتك داكنة والرمادي الأغمق إذا كانت بشرتك فاتحة. أما بالنسبة لطول شعرك، فننصحك أن تبتعدي عن اللون الواحد إذا كان شعرك طويلاً، وحاولي تخصيل أطراف الشعر بدرجات مختلفة من اللون للحصول على كثافة إضافية.

ما هي مساوئ الصبغة الرمادية؟

يستغرق هذا اللون الكثير من العناية المنزلية، كما يتطلب الزيارات المتكررة إلى صالون التجميل، إذ أن الجذور تظهر بشكل لافت وواضح بعد فترة قليلة. والأخطر من ذلك أن للوصول إلى اللون الرمادي، عليك صبغ شعرك عدة مرات. هذا التكرار بطريقة خاطئة يمكن أن يؤذي الشعر ويؤدي إلى احتراق أطرافه أو ترهل الجذور.

انتبهي!

بما أن هذا اللون دقيق، ننصحك أولاً اختيار مصفف الشعر الذي لديه الخبرة الكافية لتطبيق درجات اللون الرمادي. وكي لا تزوري مصفف الشعر باستمرار، يمكنك اعتماد خصل خفيفة بعيداً عن اللون الواحد كي لا يفقد الشعر حيويته وتألقه. أما بالنسبة لروتينك الجمالي، فاحرصي على اختيار الشامبو المناسب، واستشيري مصفف الشعر عن نوع المستحضر اللازم ولونه، إضافة إلى الكريم المرطب، ولا تستغني عن السيروم قبل تعريض شعرك للمجفف أو حتى أشعة الشمس والهواء.

إذا كنت تجرئين على صبغ شعرك باللون الرمادي، تابعي صور النجمات واختاري الدرجة المناسبة لك.

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