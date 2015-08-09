مخرج مسلسل"مندور": صابرين ليست بديلة لسمية الخشاب

أكد المخرج حسني صالح أن لا صحّة لما تردّد مؤخّراً بشأن إحلال الفنانة سمية الخشاب محلّ الفنانة صابرين في مسلسله الجديد "مندور ،" مشيراً إلى أن صابرين فنانة قديرة ولا تأتي بديلة لأحد.

يؤدي البطولة في المسلسل الفنان جمال سليمان، إلى جانب رياض الخولي وعلي الحجار وعبد العزيز مخيون وأحمد سلامة وريهام عبد الغفور. والقصة من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إنتاج كلّ من أحمد الجابري وعمرو الجابري.

وكانت سمية الخشاب قد رفضت المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل"حدائق الشيطان"، الذي تمّت تسميته "مندور"، بسبب رفضها فكرة عمل الأجزاء في أيّ من المسلسلات، وهو ما سبق وجعلها ترفض المشاركة أيضاً في الجزء الثاني من مسلسل "كيد النساء" مع فيفي عبده.