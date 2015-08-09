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لهذه الأسباب اعتذر تيم حسن عن المشاركة في مسلسل "سمرا" مع نادين نجيم

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لهذه الأسباب اعتذر تيم حسن عن المشاركة في مسلسل "سمرا" مع نادين نجيم لهذه الأسباب اعتذر تيم حسن عن المشاركة في مسلسل "سمرا" مع نادين نجيم

السبت 08-08-2015 23:35

كشفت مصدر صحافي مقرّب جداً من الفنان السوري تيم حسن أنّ سبب اعتذاره عن مسلسل "سمرا"، الذي ستقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لا يعود إلى رفضه تكرار التّجربة معها بعدما شكّلاً ثنائياً في "تشيللو"، وإنّما يعود إلى عدم اقتناعه بالمسلسل نفسه.
 

وقال المصدر في تصريحات لـ"سيدتي نت": "الأساس عند تيم دائماً المشروع نفسه، بالتّأكيد كلّ من المخرج ومن يشاركه التمثيل عناصر مهمّة في قبوله أو رفضه للعروض، ولكن يبقى المشروع الأهم لديه، إضافة للجديد الذي من الممكن أن يقدّمه على صعيد الشخصية والأداء والمقولات".
 

وأضاف المصدر: "بالأساس لم يكن مسلسل "سمرا" هو مخطّط تيم للموسم المقبل، سيّما أنه من الممثلين الذين يختارون مشاريعهم بتأنّ شديد، لذلك من المبكّر جدّاً أن يعلن تيم عن مشروعه الجديد في الوقت الحالي".
مسلسل "سمرا" سيكون من إخراج رشا شربتجي، وسيتم تصويره في مدينة بيروت.

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سيدتي