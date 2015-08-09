نصائح لتجنب تشقق البشرة الناتج عن نزول البحر

نصائح للتخلص من تشقق البشرة بسبب البحر

وينصح سعد لمواجهة هذه الحالة بعدة نصائح منها:

شرائح الخيار أحد الخيارات السحرية التى تفيد البشرة ظاهريا وداخليا، ومع هذا الطقس الحار، وتكدس المصيفين على الشواطئ، تصبح بشرتك عرضة للتشِقق والخشونة والتقشر نتيجة التعرض للمياه المالحة باستمرار، مع التعرض المستمر لشمس الشاطئ الحارقة.>الدكتور سعد خالد اخصائى أمراض الجلدية والتناسلية، أوضح أن الجلد يتلف ويعانى كثيرا عند تعرضه لفترة طويلة لأشعة الشمس الحارقة مع المياه المالحة "مياه البحر" أو مياه البسين، مما يؤثر على سلامته ويصيبه بالتشقق، والقشور، وجفاف الشديد.

- شرب الكثير من المياه كلما أمكن، للحفاظ على ترطيب الجلد وحالته نضرة ومشرقة

>- شرب الكثير من السوائل والعصائر المحلاة بشكل معتدل.

>- عمل ماسكات كل 3 أيام من الخيار الطازج، ومن التفاح، والعسل الأبيض ليساعد على التئام البشرة ونضارتها والحفاظ عليها شابة وناعمة

>- الابتعاد عن الافراط فى وضع كريمات التبييض