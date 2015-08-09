أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: العلاقات الاجتماعية فى مرحلة الشباب قد تؤثر على الصحة لاحقا

Google+ Print
دراسة: العلاقات الاجتماعية فى مرحلة الشباب قد تؤثر على الصحة لاحقا دراسة: العلاقات الاجتماعية فى مرحلة الشباب قد تؤثر على الصحة لاحقا
كشفت دراسة علمية حديثة أن وجود علاقات اجتماعية جيدة فى سن الـ20 - أى فى مرحلة الشباب - يؤدى إلى تحسين الحياة الصحية فى وقت لاحق من الحياة.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من وجود ضعف فى الروابط الاجتماعية معرضون لخطر متزايد للموت المبكر.

وأوضحت قائدة الدراسة شيريل كارمايكل، من جامعة روشستر فى نيويورك، أن وجود عدد قليل من العلاقات الاجتماعية يسبب ارتفاع فرص تعاطى التبغ، مع شرب كميات كبيرة من الكحول، مع زيادة فرص الإصابة بالسمنة.

وشملت الدراسة 133 شخصا من الشباب بداية من عمر 20 عاماً إلى 30 عاماً، وأجروا استطلاعا عن نوعية حياتهم الاجتماعية والعاطفية، بما فى ذلك الأسئلة التى تدور حول الشعور بالوحدة والاكتئاب، وعلاقاتهم مع الأصدقاء المقربين.

وأظهرت النتائج أن التواصل الاجتماعى فى سن الـ20 والعلاقات الجيدة فى سن الـ30 يترتب عليها ارتفاع مستويات السعادة فى سن الـ50.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد أغسطس من مجلة علم النفس والشيخوخة، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365