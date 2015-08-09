دراسة: العلاقات الاجتماعية فى مرحلة الشباب قد تؤثر على الصحة لاحقا

كشفت دراسة علمية حديثة أن وجود علاقات اجتماعية جيدة فى سن الـ20 - أى فى مرحلة الشباب - يؤدى إلى تحسين الحياة الصحية فى وقت لاحق من الحياة.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من وجود ضعف فى الروابط الاجتماعية معرضون لخطر متزايد للموت المبكر.

وأوضحت قائدة الدراسة شيريل كارمايكل، من جامعة روشستر فى نيويورك، أن وجود عدد قليل من العلاقات الاجتماعية يسبب ارتفاع فرص تعاطى التبغ، مع شرب كميات كبيرة من الكحول، مع زيادة فرص الإصابة بالسمنة.

وشملت الدراسة 133 شخصا من الشباب بداية من عمر 20 عاماً إلى 30 عاماً، وأجروا استطلاعا عن نوعية حياتهم الاجتماعية والعاطفية، بما فى ذلك الأسئلة التى تدور حول الشعور بالوحدة والاكتئاب، وعلاقاتهم مع الأصدقاء المقربين.

وأظهرت النتائج أن التواصل الاجتماعى فى سن الـ20 والعلاقات الجيدة فى سن الـ30 يترتب عليها ارتفاع مستويات السعادة فى سن الـ50.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد أغسطس من مجلة علم النفس والشيخوخة، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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