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الزراعة والبيئة توقعان اليوم بروتوكول تعاون لتدوير مخلفات قش الأرز

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الزراعة والبيئة توقعان اليوم بروتوكول تعاون لتدوير مخلفات قش الأرز الزراعة والبيئة توقعان اليوم بروتوكول تعاون لتدوير مخلفات قش الأرز
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة، اليوم الأحد بحضور الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، من أجل تدوير نحو 300 ألف طن من مخلفات قش الأرز بعدد من المحافظات المختلفة.

وقال المهندس محمد صبحى رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من إعداد بروتوكول التعاون السنوى بين الزراعة والبيئة، الخاص بجمع قش الأرز وتطويره للموسم الحالى 2015، فى محافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية، والغربية.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن ‏البروتوكول يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من قش الأرز لتحويله إلى أسمدة وأعلاف غير تقليدية، والحد من ظاهرة حرق قش الأرز، التى تتسبب فى ظهور السحابة السوداء.

يذكر أن التجارب العلمية أثبتت أن اللب الناتج عن قش الأرز يتمتع بمواصفات جيدة، وهناك طلبات لتصديره، ويمكن الاستفادة منه فى صناعة المبيدات وإنتاج أول مبيد مصرى لمكافحة البعوض، وطبقًا للتجارب الأولى فإن وحدة إنتاج هذا المبيد يمكنها التعامل مع 10 آلاف طن من قش الأرز، وبالتالى يمكن تصنيع وتوفير مئات من هذه الوحدات العملية بالمحافظات المنتجة للأرز لتحويل المخلفات الزراعية إلى مصدر للدخل للفلاح، خاصة أن تنتج حوالى 5 ملايين طن سنويًا من قش الأرز، ويمكن الاستفادة من تلك المخلفات بدلاً من حرقها من خلال إنتاج نصف مليون طن من لب الورق تقريبا ومثلهم من الأعلاف للحيوانات الكبيرة.

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مصر 365

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