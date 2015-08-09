شرطة المسطحات المائية تضبط 96 مركبا نيليا غير مرخصة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية لملاحقة المراكب النيلية بعد حادث الوراق.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 96 مركبا مخالفا للشروط ولا تحمل تراخيص، حيث تم

>(17) مركبا مخالفا لعدم اكتمال الطاقم الملاحى و(19) مخالفة لعدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ و(9) مخالفات انتهاء التراخيص الملاحية و(9) مخالفات القيادة بدون رخصة.

كما تم ضبط (14) مركبا مخالفا لعدم وجود تراخيص ملاحية و(7) مخالفات حمولة زائدة و(4) مخالفات شروط التراخيص و(4) مخالفات عدم وجود الأنوار الملاحية و(6) قضايا ضوضاء و(7) قضايا عدم وجود تراخيص مراسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.