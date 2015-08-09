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رئيس وزراء العراق يشكل لجنة لمكافحة الفساد ويوجه بإلغاء منصب نائب الرئيس

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رئيس وزراء العراق يشكل لجنة لمكافحة الفساد ويوجه بإلغاء منصب نائب الرئيس رئيس وزراء العراق يشكل لجنة لمكافحة الفساد ويوجه بإلغاء منصب نائب الرئيس
قرر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، كما وجه بإلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس - حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

ودعا العبادى، إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين كما طالب بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا؟).

كما طالب رئيس الوزراء العراقى مجلس الوزراء بالموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التى دعت إليها المرجعية الدينية العليا.

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مصر 365

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