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العبادى يصدر قرارا بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات وهيئات الدولة

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العبادى يصدر قرارا بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات وهيئات الدولة العبادى يصدر قرارا بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات وهيئات الدولة
الغى رئيس الجمهورية العراقى حيدر العبادى يصدر قرارا بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين ويعلن العبادى على التقليص الشامل والفورى لأعداد الحمايات لكل المسئولين العراقيين ويلغى جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس حسب ما اذاعت سكاى نيوز عربية.

كما قرر ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المخاصصة الحزبية والطائفية.
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مصر 365

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