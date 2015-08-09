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فى المصيف.. مشروبات مفيدة لأطفالك أهمها البرتقال والليمون

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فى المصيف.. مشروبات مفيدة لأطفالك أهمها البرتقال والليمون فى المصيف.. مشروبات مفيدة لأطفالك أهمها البرتقال والليمون
فى المصيف ولياليه، يجد الأطفال متعتهم فى الجرى واللعب والنشاط، فهم مفعمين بالحيوية لا يمكنهم الجلوس لتأمل الشاطئ، لذا على الأم أن تمدهم بالعديد من العصير والسوائل الطبيعية التى تعوضهم ما فقدوه نتيجة الجهد اللذين يبذلونه، فالحركة المستمرة تولد العطش والجفاف وأيضا زيادة كمية العرق اللذين يفرزونه.
>وتقدم الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية بعض نوعيات من العصائر المحلاة والمفيدة للطفل، وتنصح الأم بضرورة عدم زيادة كمية السكر المضافة إلى العصائر، مع التركيز على إضافة العسل الأبيض كبديل دون زيادة أو إقلال، أما عن الطفل مريض السكر فلا يمكن إعطاؤه أيه نوعيات من العصائر إلا بالتنسيق مع طبيبه المعالج:
>ومن أبرز العصائر المحلاة التى يمكن أن تقدمها الأم لطفلها فى المصيف:
>- عصير الليمون الطازج والبارد مع بعض النعناع الأخضر، فهو مفيد للطفل ويولد لديه طاقة زائدة ويقلل شعوره بالعطش.
>- عصير البرتقال الطازج والبارد، ينعش الطفل ويعيد له حيويته
>- عصير الكيوى مع العسل، يساعد الطفل على الشعور بالشبع ويساعده على تجديد نشاطه.
>- عصير الخوخ المعد منزليا أحد أهم العصائر الطبيعية المفيدة التى تعزز صحة الطفل ونشاطه.

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مصر 365