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ننشر قيمة مصاريف السكن بالمدينة الجامعية بـ"حلوان" خلال العام الجديد

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ننشر قيمة مصاريف السكن بالمدينة الجامعية بـ"حلوان" خلال العام الجديد ننشر قيمة مصاريف السكن بالمدينة الجامعية بـ"حلوان" خلال العام الجديد
أعلنت المدن الجامعية بجامعة حلوان، قيمة مصروفات التسكين على أن تكون المصاريف الخاصة للتسكين بالمدن الجامعية 65 جنيهًا للغرفة و100 جنيه مقابل التغذية بالمدينة الجامعية، التى من المقرر أن يبدأ التسكين اليوم الأحد.

ومن جانبه قال محمد ناصر، مدير عام المدن الجامعية بجامعة حلوان، إنه من المقرر دخول مبانى 1 و5 بنين ومبنى 4 بنات إلى الخدمة بالعام الجديد، وذلك عقب أعمال التطوير الشاملة لتلك المبانى، بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة العادية تتم فى المدن بشكل دورى.

وكشف مدير عام المدن الجامعية بجامعة حلوان، أن العام الجامعى 2014 - 2015، شهد قبول 5 آلاف طالب وطالبة، ومن الممكن قبول هذا العدد بالعام الجديد، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تحديد أعداد الطلاب المقرر قبولها العام المقبل، وأن تنسيق الجامعات سيحدد عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم.

- الحجز إلكترونيا بالمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب الجدد والقدامى غدًا

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