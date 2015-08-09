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"البحوث الفلكية": لا توجد علاقة بين عواصف الشمس وارتفاع حرارة الجو

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"البحوث الفلكية": لا توجد علاقة بين عواصف الشمس وارتفاع حرارة الجو "البحوث الفلكية": لا توجد علاقة بين عواصف الشمس وارتفاع حرارة الجو
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه لا علاقة بين الارتفاع الملحوظ فى درجة الحرارة هذه الأيام وبين ما حذر منه موقع "إكسبريس" البريطانى مؤخرا عن العواقب الوخيمة لعدم استعداد الدول والحكومات لمواجهة مخاطر العواصف الشمسية المحتملة، والتى تعتبر أخطر من اصطدام كويكب او نيزك بالأرض، على حسب قوله.

وأضاف تادرس فى بيان أصدره اليوم "الأحد"، إن معظم العواصف الشمسية تحدث خلال دورة للنشاط الشمسى تستغرق حوالى 11 عاما، وكانت ذروتها فى عام 2012، وهذا يعنى أن الفترة القادمة الأكثر اضطرابا للشمس ستكون قرابة عام 2023.

وأشار تادرس إلى أن تأثير النشاط الشمسى يظهر فيما نطلق عليه الشفق القطبى، وهو ظهور أضواء فى السماء باللون الأخضر والأزرق والبنفسجى فى ليالى الدول القريبة من القطبين، وهى ناتجة عن تصادم هذه العاصفة مع المجال المغناطيسى الأرضى.

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