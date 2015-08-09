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النيابة تستعجل تحريات المباحث فى حريق غرفة أحراز محكمة مدينة نصر

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النيابة تستعجل تحريات المباحث فى حريق غرفة أحراز محكمة مدينة نصر النيابة تستعجل تحريات المباحث فى حريق غرفة أحراز محكمة مدينة نصر
استعجلت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بحريق غرفة الأحراز بالدور الخامس بمبنى محكمة مدينة نصر، والذى نشب به حريق الثلاثاء الماضى، وأسفر عن احتراق بعض الأوراق.

أفادت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أن الحريق بغرفة الأحراز الخاصة بنيابة مدينة نصر، به شبهة جنائية، إذ أن فريق النيابة المكلف بالتحقيق فى الواقعة، عثر على آثار من مادة "البنزين" والزيت، موجودة داخل الغرفة.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه بفحص الغرفة تبين وجود 3 مواضع عليها آثار المادة الحارقة، وهى فى مدخل الغرفة، ووسط الغرفة، وآخر الغرفة، ما يدل على وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

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