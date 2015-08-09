5 أطعمة للتخلص من مشكلة العرق الزائد

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يزيد افراز العرق، مما يجعل الجسم يفقد كميات كبيرة من المياه بداخله.

مما يعد خطر كبير على الصحة، لأن وجود الماء بداخل الجسم مفيد، ولذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض المأكولات والمشروبات التى تساعد على تقليل معدل العرق بالجسم، ومنها:

1- المياه: أسهل الطرق للحصول على الترطيب الدائم للبشرة ومنع ارتفاع درجة حرارة الجسم.

>2- تناول بعض المشروبات العشبية كالشمر والمرامية، يساعد على التحكم فى العرق، وتهدئة الجهاز العصبى وتخليص الجسم من السموم.

>3- الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب ومشتقاته واللوز تعمل كمبرد طبيعى للجسم، حيث تقل كمية العرق الذى يتم افرازه كلما ازدادت كمية الكالسيوم التى يتناولها الشخص.

>4- الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، كالبازلاء والعدس والبيض والأسماك، حيث يسبب نقصان هذا النوع من الفيتامين فى الجسم كالخضراوات والفواكه إلى زيادة إفراز العرق.

>5- عليك تناول الطماطم والعنب والموز حيث إنها تساعد على إبقاء الجسم فى حالة ترطيب.