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الصفحة الرسمية للجماعة الإسلامية على "فيس بوك" تعلن وفاة عصام دربالة

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أعلنت الصفحة الرسمية للجماعة الإسلامية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق.

كما نشر الموقع الرسمى للجماعة، خبر الوفاة .

كانت النيابة، جددت أمس السبت، حبس عصام دربالة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة على خلاف القانون وتولى قيادة بها.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>محامى الجماعة الإسلامية: النيابة جددت حبس عصام دربالة 15 يومًا
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