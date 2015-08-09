الصفحة الرسمية للجماعة الإسلامية على "فيس بوك" تعلن وفاة عصام دربالة
أعلنت الصفحة الرسمية للجماعة الإسلامية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>محامى الجماعة الإسلامية: النيابة جددت حبس عصام دربالة 15 يومًا
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كما نشر الموقع الرسمى للجماعة، خبر الوفاة .
كانت النيابة، جددت أمس السبت، حبس عصام دربالة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة على خلاف القانون وتولى قيادة بها.
>محامى الجماعة الإسلامية: النيابة جددت حبس عصام دربالة 15 يومًا
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