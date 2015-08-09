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"التعليم العالى": بدء التنسيق الإلكترونى للدبلومات الفنية 17 أغسطس

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"التعليم العالى": بدء التنسيق الإلكترونى للدبلومات الفنية 17 أغسطس "التعليم العالى": بدء التنسيق الإلكترونى للدبلومات الفنية 17 أغسطس
أعلن سيد عطا، المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن تنسيق الدبلومات الفنية سيبدأ اعتبارًا من 17 أغسطس المقبل، حيث سيتم قبول طلاب الدبلومات الفنية عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى بحد أدنى للحاصلين على 70% لنظام الثلاث سنوات و75% للخمس سنوات.

وأضاف سيد عطا، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه من المقرر استكمال قبول طلاب الدبلومات الفنية عقب إعلان نتيجة الدور الثانى لهم، كما أنه من المقرر قبول حوالى 25 ألفًا من طلاب الدبلومات نظامى الـ"3 و5" سنوات بالجامعات الحكومية، وذلك وفقًا لنسبة الـ10% التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.

فيما تجرى المرحلة الثانية للحاصلين بحد أدنى على 60%، ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق الأسبوع المقبل مواعيد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%.

- طلاب الدور الثانى بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات المؤجلة خلال أيام
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