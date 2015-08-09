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نيابة أمن الدولة تجدد حبس إهاربى معبد الكرنك 15 يوما على ذمة التحقيقات

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نيابة أمن الدولة تجدد حبس إهاربى معبد الكرنك 15 يوما على ذمة التحقيقات نيابة أمن الدولة تجدد حبس إهاربى معبد الكرنك 15 يوما على ذمة التحقيقات
جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة حبس الإرهابى المشارك فى تنفيذ الهجوم الإرهابى، الذى استهدف معبد الكرنك بالأقصر 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشارت مصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن المتهم تم استجوابه بعد تحسن حالته الصحية بعد تلقيه العلاج.

وكان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة قضية حادث معبد الكرنك الإرهابى إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فى القضية، وذلك بعدما استقبل المستشار عادل عزت، المحامى العام الأول لنيابات استئناف قنا، واستعرضا التحقيقات التى أجرتها نيابة الأقصر فى الحادث الإرهابى، الذى استهدف معبد الكرنك فى 10 يونيه الماضى، وأمر النائب العام المساعد بإحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق فيها لسرعة الانتهاء من التحقيقات والكشف على تفاصيل العملية وأبعادها.

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