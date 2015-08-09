وزير الرى يعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة خطة عمل مصرف "كوتشينر"

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، أن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، سيعقد الأسبوع الحالى اجتماعات مكثفة مع مجموعة العمل الخاصة بمصرف كوتشنر، والممثل فيها الوزارات ومحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وذلك لمتابعة خطة العمل المتفق عليها.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة المصانع الملوثة، وعددها 43 مصنعًا، والتى تلقى مخلفات الصرف الصناعى الملوث على المصارف الزراعية، التى تصب بدورها بمصرف الغربية الرئيسى "كوتشنر".

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم حاليًا الاتفاق بين محافظة الغربية والهيئة العربية للتصنيع، وبعض الشركات الوطنية العاملة فى مجال وحدات المعالجة المتحركة لمياه الصرف الصحى، وذلك لوضع برنامج تنفيذى لعمليات المعالجة قبل إلقائها على المصارف الزراعية، خاصة أن تجربة هذه النوعية من الوحدات تم تجربتها ببعض قرى محافظة الفيوم، كما يتم التنسيق أيضاً مع وزارة الإسكان لمنع إلقاء مخلفات الصرف الصحى لـ144 قرية تحتاج إلى إنشاء شبكات ومحطات صرف، لمعالجتها قبل التخلص منها.

- السيسى يكلف الرى بالبدء الفورى فى حل أزمة مصرف "كوتشينر".. حسام مغازى لـ"اليوم السابع" مصانع المحلة الكبرى أكبر ملوث للمصرف.. 41 مصنعا تلقى ملوثاتها بينها 3 قطاع عام..والقانون يعاقب بغرامة 50 ألف جنيه