"البناء والتنمية": عصام دربالة توفى بسجن "العقرب" عقب تدهور حالته الصحية

قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، توفى فى ساعة متأخرة مساء أمس السبت، بسبب تدهور حالته الصحية.

وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه اتصل هاتفيًا بشقيق "دربالة"، والذى أكد وفاته داخل محبسه بسجن العقرب، نتيجة تدهور حالته الصحية، خاصة أنه كان يعانى من مرض السكر.

وأشار الشريف، إلى أن أحد محامى الجماعة زار "عصام دربالة" بالأمس، وأكد أن صحته كانت فى تدهور شديد.

- الصفحة الرسمية للجماعة الإسلامية على "فيس بوك" تعلن وفاة عصام دربالة