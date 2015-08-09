تشكيل لجنة لحصر أراضى الطريق الجديد لمطار الأقصر لتعويض الأهالى

أمر محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، تضم إدارات الأملاك والمساحة، وذلك لحصر الأراضى التى نزعتها سلطات المحافظة لإنشاء الطريق الجديد الذى يربط مطار الأقصر الدولى بالفنادق شمال المدينة، من أجل تحديد التعويضات المناسبة لأصحاب الأراضى، واستئناف العمل به والانتهاء منه.

صرح بذلك أمس السبت، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر العميد أحمد طارق، وقال إن المساحة التى تم انتزاعها تقدر بمساحة 4 كيلو مترات، مضيفا أن هذا الطريق الجديد سيعمل على منع التكدس بوسط المدينة، حيث يكون الذهاب والإياب للمطار بهذا الطريق والذى يؤدى مباشرة للفنادق، بدلا من المرور بشوارع داخل المدينة.