6 أبريل تحشد المواطنين في المحافظات استعدادا لـ 30 يونيو

كتب : سارة محمد منذ 5 دقائق

قال خالد المصري مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل، إن الحركة أقرت في اجتماعها الذي عُقد بالأمس، إجراءات المشاركة في فاعليات يوم 30 يونيو المطالبة بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.

وأكد المصري، في تصريحات صحفية، أن الحركة سوف تشارك في فاعليات هذا اليوم، والتي تعتبرها الموجة الثالثة للثورة المصرية في عدد من المحافظات المختلفة في الجمهورية، وذلك لحشد أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في هذا اليوم، مضيفا بأن الحركة تقوم بالتنسيق مع كافة القوى السياسية والثورية لتظاهرات 30 يونيو، مؤكدا على حرص شباب الحركة التام على سلمية تحركاتهم.