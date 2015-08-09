أدريانو ينضم لتدريبات برشلونة استعدادا لتعويض غياب جوردي ألبا

(إفي): انضم المدافع البرازيلي أدريان كوريا، لاعب برشلونة الإسباني، للتدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت على الرغم من عدم حصوله على الإذن الطبي، وسيكون على مقربة من المشاركة في مباراة كاس السوبر الأوروبي أمام سيفيليا يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الجورجية تبليسي.

تجدر الإشارة إلى أن البارسا سيفتقد لجهود مواطنه الظهير الأيسر الأساسي، جوردي ألبا، لمدة لا تقل عن 15 يوما إثر إصابته خلال مباراة كاس خوان جامبر الودية أمام روما الإيطالي يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، وبذلك سيغيب أيضا عن مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتك بلباو يومي 14 و 17 من الشهر الجاري.

وعادت الكتيبة الكتالونية للتدريبات بعد الحصول على راحة لمدة يوم، حيث شهد المران مشاركة أدريانو الذي غاب عن صفوف البلوجرانا خلال الأيام الماضية بعد معاناته من متاعب في العضلة الضامة.

وشهد المران أيضا مشاركة لاعب الفريق الرديف، لاعب الوسط خوان كامارا، بينما أدى الثلاثي المصاب دوجلاس بيريرا وجوردي ألبا وأردا توران بعض التدريبات العلاجية.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيخوض عدة اختبارات هامة في بداية الموسم الجديد 2015/2016، حيث سيبدأها بمواجهة مواطنه سيفيليا، مرورا بمباراتي كاس السوبر الإسباني أمام بلباو يومي 14 و 17 من الشهر الجاري، ثم يبدأ حملة دفاعه عن اللقب المحلي أمام نفس الفريق الباسكي يوم 23 أغسطس الحالي.