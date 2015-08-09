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سامى عبد العزيز: السيسى يفتتح أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 7 آلاف مصرى

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سامى عبد العزيز: السيسى يفتتح أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 7 آلاف مصرى سامى عبد العزيز: السيسى يفتتح أسبوع شباب الجامعات بمشاركة 7 آلاف مصرى
قال سامى عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الفريق المنظم للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، إن وزير الشباب يخطط لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى أسبوع شباب الجامعات من 10 إلى 17 سبتمبر المقبل بجامعة قناة السويس، بمشاركة 7 آلاف شاب مصرى يمثلون 23 جامعة مصرية.

وأضاف عبد العزيز، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس السيسى أكد أن الشعب المصرى هو بطل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لنقل افتتاح قناة السويس على الهواء لتقديم رسالة للعالم.

وأشاد عبد العزيز بـ"مصر للطيران" والقوات المسلحة، مؤكداً أن مصر للطيران وضعت على شاشتها ومقاعدها موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أن القوات الجوية والبحرية كان لهما دور كبير فى حفل افتتاح القناة.
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