الضابط والد الطفلة جاسى: لن يهدأ لنا بال حتى نطهر مصر من "إخوان الشيطان"

روى المقدم شريف سامى، والد الطفلة جاسى 4 سنوات التى قتلها إرهابيون أثناء مهاجمة سيارته فى سنورس بالفيوم، واقعة وفاة ابنته، حيث قال إنه كان مرصودا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، لكونه ضابط شرطة وينتمى للمنظومة الأمنية فى مصر ، لافتا إلى أنه فوجئ بـ2 ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقا عليه وابلا من الرصاص أصابت ابنته وصديقه داخل السيارة التى كان يقودها.

وأضاف الضابط، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج «العاشرة مساء» المذاع عبر فضائية «دريم»، أن الإرهابيين حاولوا تصفيته لكنه فقد ابنته بدلا منه بعد تلقيها رصاصة فى رأسها جعلتها تفارق الحياة أمام عينيه، قائلاً: "شلت بنتى ودمها بيتصفى على جسمى ولكن السر الإلهى نفذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ومش عاوز الناس تعزينى فى بنتى ولكن عاوزهم يفرحوا علشان هى شهيدة ومش عاوز أنكد على الناس فى فرحتهم بقناة السويس الجديدة"، وتابع: "مش هنسكت غير لما نطهر البلد من جماعة إخوان الشيطان دى".

وفى نفس السياق، قالت والدة الطفلة جاسى، مروة محمد دسوقى: "جاسى عند ربنا فوق ما ممتش وهى شهيدة وهتاخدنى معاها وهتاخد باباها كمان معاها".

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http://www.youm7.com/story/2015/8/8/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A/2296693#.VcaaJfmqqko