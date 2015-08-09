أحمد شوبير على "تويتر": الأهلى فى خطر ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل

قال الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الأحد، إن فريق النادى الأهلى يواجه خطراً يستوجب معه إعادة ترتيب البيت من الداخل لعودة الانتصارات، وذلك بعد هزيمة النادى الأهلى من نادى النجم الساحلى التونسى، مساء أمس السبت، بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وغرد شوبير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً "الأهلى فى خطر.. ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل لعودة الانتصارات".

ويشار إلى أن الأهلى قد فقد صدارة مجموعته الأولى بالكونفدرالية لصالح مضيفه النجم الساحلى، بعد أن خسر أمامه بهدف نظيف أحرزه يوسف المهيبى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة، التى جمعتهما مساء أمس، على ملعب سوسة التونسية، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات ليتوقف رصيد الفريق الأحمر عند 7 نقاط، فيما وصل النجم للنقطة التاسعة واعتلى بها صدارة المجموعة.



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