أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد شوبير على "تويتر": الأهلى فى خطر ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل

Google+ Print
أحمد شوبير على "تويتر": الأهلى فى خطر ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل أحمد شوبير على "تويتر": الأهلى فى خطر ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل
قال الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب السابق، صباح اليوم الأحد، إن فريق النادى الأهلى يواجه خطراً يستوجب معه إعادة ترتيب البيت من الداخل لعودة الانتصارات، وذلك بعد هزيمة النادى الأهلى من نادى النجم الساحلى التونسى، مساء أمس السبت، بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وغرد شوبير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً "الأهلى فى خطر.. ولابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل لعودة الانتصارات".

ويشار إلى أن الأهلى قد فقد صدارة مجموعته الأولى بالكونفدرالية لصالح مضيفه النجم الساحلى، بعد أن خسر أمامه بهدف نظيف أحرزه يوسف المهيبى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة، التى جمعتهما مساء أمس، على ملعب سوسة التونسية، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات ليتوقف رصيد الفريق الأحمر عند 7 نقاط، فيما وصل النجم للنقطة التاسعة واعتلى بها صدارة المجموعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»