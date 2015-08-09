مصدر بالداخلية: مجموعات قتالية لتأمين امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن ستتخذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة منتصف الشهر الجارى، عن طريق تشديد الخدمات الأمنية حول المدارس ولجان التصحيح وتقدير الدرجات.

كما سيتم الدفع بمجموعات قتالية ودوريات أمنية متتالية لتأمين الامتحانات ومنع تجمهر المواطنين، والتصدى لظاهرة الغش، فضلاً عن ملاحقة الصفحات التى تسرب أسئلة الامتحانات.

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