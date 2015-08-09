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فيديو لقناة السويس الجديدة من داخل إحدى الطائرات المشاركة فى الاحتفال

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فيديو لقناة السويس الجديدة من داخل إحدى الطائرات المشاركة فى الاحتفال فيديو لقناة السويس الجديدة من داخل إحدى الطائرات المشاركة فى الاحتفال
نشرت الصفحة الرسمية لنادى بلدية المحلة، لقناة السويس الجديدة، التقطه أحد الطيارين المشاركين فى افتتاح قناة السويس، وهو عضو بالجمعية العمومية لنادى البلدية.

وأبدى أعضاء نادى البلدية سعادتهم بمشاركة أحد أبناء النادى فى افتتاح قناة السويس، مطالبين رئيس النادى الدكتور محمد الشافعى بضرورة إقامة حفل كبير فى النادى، لتكريم الطيار ليكون قدوة للشباب والأطفال.


>بالصور.. علم 60 متر يزين نادى بلدية المحلة احتفالا بقناة السويس

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مصر 365

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