برنامج سعودي لمكافحة الأمراض المعدية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

استفاد نحو 157 طفلاً في مخيم الزعتري من اللقاحات والمطاعيم المضادة للأمراض المعدية في المرحلة الثالثة والعشرين من برنامج (شقيقي صحتك تهمني) الذي تنفذه الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية.

ويتركز البرنامج الذي تشرف عليه العيادات التخصصية السعودية بكل مراحله على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية للاجئين السوريين لتلافي الأمراض الوبائية وشلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والعديد من الأمراض المعدية الأخرى.

وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. محمد اسماعيل الزعبي إن "برنامج (شقيقي صحتك تهمني) حقق تقدماً واضحاً خلال المراحل السابقة بسبب الجودة والنوعية الممتازة للتطعيمات المستخدمة ، مشيراً إلى أن البرنامج يعتبر أكبر منصة وقائية طبية عاملة في مخيم الزعتري".

ولفت الانتباه إلى أن الدراسات الميدانية التي تم إعدادها تشير بوضوح إلى تقدم المستوى الصحي الوقائي لدى الأشقاء اللاجئين حول حمايتهم من انتشار الأمراض المعدية والسارية.

من جهته، أعرب المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر عبدالرحمن السمحان عن ارتياحه لما يتم تقديمه من خدمات مميزة في البرنامج ونوعية وجوده وفعالية التطعيمات التي تعطى للأشقاء السوريين خاصة الأطفال منهم.

وبيّن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تعتبر هذا البرنامج جزءاً أساسياً من برامجها المختلفة التي تُقدم لخدمة اللاجئين السوريين، مؤكداً على أهمية الاستمرار بإعطاء اللقاحات لما لها من أثر بالغ في الحد من انتشار للأمراض الوبائية المزمنة والمعدية.