اليوم إطلاق "الميثاق الاقتصادى العربى" بمشاركة الأمير الحسن بن طلال

يطلق منتدى الفكر العربى اليوم الأحد بعمان، تحت رعاية ومشاركة الأمير الحسن بن طلال، "الميثاق الاقتصادى العربى" الذى يشكل مدخلا تحليليا للواقع التنموى فى الوطن العربى وآفاقه المستقبلية فى ضوء التغيّرات والتحولات المتسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى وخاصة بعد الأزمات المالية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية وأيضا بعد مرحلة ما سمّى "الربيع العربى" .

وحول دواعى إعداد هذا الميثاق وإطلاقه، قال الدكتور محمد أبو حمور الأمين العام للمنتدى فى بيان حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على نسخة منه، "إن المؤشرات الماثلة فى الواقع الاقتصادى العربى الراهن تفرض إعادة تشخيص هذا الواقع واستشراف رؤية عربية تنويرية للنهوض الشامل تلبّى الحاجة إلى تجاوز حالات العجز والتراجع العميق وفجوات التنمية التى تعانى منها اقتصادات الأقطار العربية فى بُعدها الوطنى وكذلك فى بُعدها التكاملى المنشود سواء على مستوى المنطقة أو بالنسبة للإقليم أو العالم".