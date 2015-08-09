الجنايات تستمع اليوم لشاهدى الإثبات فى قضية التخابر مع قطر المتهم فيها مرسى

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات، وهما الشاهد الثالث والرابع بالقضية، بعد أن أمرت بعرض المتهم الأول الرئيس الأسبق محمد مرسى على الطبيب المختص، والتحقيق فيما قاله بجلسة أمس.

وكانت النيابة قد إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.