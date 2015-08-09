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النطق بالحكم اليوم على 22 محامياً متهمين بإهانة القضاء بمطاى فى المنيا

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النطق بالحكم اليوم على 22 محامياً متهمين بإهانة القضاء بمطاى فى المنيا النطق بالحكم اليوم على 22 محامياً متهمين بإهانة القضاء بمطاى فى المنيا
تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم لأحد، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح جلسة النطق بالحكم فى قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، بمركز مطاى.

وكانت المحكمة استمعت على مدار 5 جلسات، إلى شهادة ضباط قسم شرطة مطاى وبعض العاملين بمحكمة مطاى الابتدائية، وعدداً من أمناء وأفراد الشرطة بشأن واقعة تعدى عدداً من المحامين على قاضى ومنعه من أداء عمله بالمحكمة يوم 13 من شهر مارس عام 2013.

وكانت النيابة العامة أحالت 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدى على عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى يوم 13 من مارس 2013 وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضى مقيم الدعوى.

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