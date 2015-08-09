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تجديد حبس سيدة متهمة بالتسول فى منطقة الخليفة 15 يوما

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تجديد حبس سيدة متهمة بالتسول فى منطقة الخليفة 15 يوما تجديد حبس سيدة متهمة بالتسول فى منطقة الخليفة 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة متهمة بالتسول فى منطقة الخليفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اشتبه شخصان فى سيدة معها طفل 3 سنوات، أبيض اللون، فى السيدة نفيسة بمنطقة الخليفة، واتهموها بخطفه، فتطور الأمر إلى وصولهم إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبسؤال النيابة للمتهمة عن صلتها بالطفل، أكدت أنه ابنها، فطلبت النيابة منها شهادة ميلاده، أو على الأقل تاريخ ميلاده، فردت: "ماعرفش، وزوجى مريض بمستشفى الدمرداش العام".

وأمرت النيابة العامة بنقل الطفل إلى مستشفى نتيجة سوء حالته الصحية، واستمرار بكائه الشديد، وجاءت تحريات المباحث غير جازمة بالواقعة.

ويذكر أن علاء عوض وكيل نيابة الخليفة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أمر بحبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتسول بمنطقة الخليفة.

كما أحالت النيابة المتهمة والطفل الذى تواجد معها أثناء الاشتباه فيها إلى مصلحة الطب الشرعى لعمل تحيل DNA، لتحديد مدى علاقة الطفل بها وعما إذا كان بالفعل نجلها كما ادعيت من عدمه.

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