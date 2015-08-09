أهالي الخرمة يشيعون شهيد الوطن

شيع أهالي محافظة الخرمة يتقدمهم محافظ الخرمة الشيخ خالد بن عبدالله بن لؤي والشيخ راجح بن شباب بن جروه وعدد من منسوبي الحرس الوطني جثمان شهيد الوطن الرقيب ماجد بن فهد بن فهيد السبيعي، والذي استشهد يوم الجمعة الماضي على الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وكان جثمان الشهيد السبيعي قد وصل على متن طائرة الحرس الوطني إلى محافظة الخرمة يرافقه عدد من الضباط العسكريين بالحرس الوطني.

وأديت الصلاة عليه بعد صلاة الظهر أمس، ووري جثمانه الثرى وسط دعاء الجميع بأن يتقبله الله شهيداً، حيث لقي ربه وهو يدافع عن وطنه في مواقع الشرف والكرامة.