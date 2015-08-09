أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أهالي الخرمة يشيعون شهيد الوطن

Google+ Print
أهالي الخرمة يشيعون شهيد الوطن أهالي الخرمة يشيعون شهيد الوطن

    شيع أهالي محافظة الخرمة يتقدمهم محافظ الخرمة الشيخ خالد بن عبدالله بن لؤي والشيخ راجح بن شباب بن جروه وعدد من منسوبي الحرس الوطني جثمان شهيد الوطن الرقيب ماجد بن فهد بن فهيد السبيعي، والذي استشهد يوم الجمعة الماضي على الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وكان جثمان الشهيد السبيعي قد وصل على متن طائرة الحرس الوطني إلى محافظة الخرمة يرافقه عدد من الضباط العسكريين بالحرس الوطني.

وأديت الصلاة عليه بعد صلاة الظهر أمس، ووري جثمانه الثرى وسط دعاء الجميع بأن يتقبله الله شهيداً، حيث لقي ربه وهو يدافع عن وطنه في مواقع الشرف والكرامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية