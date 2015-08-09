(عناية) تفحص أعين زوار الخيمة السياحية الدعوية

أطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بمنطقة عسير "عناية"، برنامج العيادة المتنقلة للعيون، بمشاركة عدد الاستشاريين السعوديين المتطوعين، وذلك بمقر الخيمة السياحية الدعوية السابعة على شارع الأربعين في أبها.

وقال المشرف العام على الجمعية أ.د. محمد بن عطية الحمراني، إلى أن هذه المشاركة تأتي تفعيلاً للدور الاجتماعي والتوعوي الذي تضطلع به الجمعية في التوجيه، والعلاج الاستباقي لأمراض العيون، موضحاً أن برنامج العيادة يحتوي على كشف وتقديم الاستشارات المباشرة، وتقرير لنتائج الكشف، ومراحل العلاج المطلوبة في حال وجود حالات صعبة وتحويل الفقراء للعلاج على حساب الجمعية.

وأشار د. الحمراني إلى أن العيادة نفذها في يومها الأول استشاري طب وجراحة العيون د. عثمان العمر، مؤكداً على حرص الجمعية على تبني ثقافة التوعية الصحية، بالتعاون مع الجهات الصحية الحكومية، والخاصة من خلال تصميم برامج تثقيفية تتضمن جولات على القرى والهجر، والقيام بالزيارة الميدانية لعيادة العيون المتنقلة للقرى البعيدة، والمساهمة المباشرة في علاجها للمحتاجين على نفقة الجمعية.

من جانبه أوضح رئيس لجنة طب وجراحة العيون بالجمعية د. يحيى الفلقي أنه يتم الكشف على الزائر من خلال عدة أجهزة، منها جهاز المصباح الشقي وهو ميكروسكوب خاص بالعين، يظهر التفاصيل الدقيقة للقرنية "التى تسلط أشعة الليزر عليها" والأجزاء الأخرى للعين، وجهاز قياس ضغط العين، وجهاز للقوة الانكسارية، وجهاز لحدة الإبصار يساهم في قياس قوة النظر.

وبين د. الفلقي دور العيادة في التوعية الصحية الاستباقية لأي أعراض مرض أو ضعف في العين، وبخاصة في حالات الاعتلال الشبكي السكري، والالتهابات الخارجية للعين مثل البكتيريا والفيروسات والحساسية والرمد الربيعي.