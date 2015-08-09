.. ومليون زائر في مهرجان صيف حائل

كشفت أمانة حائل أن عدد زوار مهرجان صيف حائل الذي تنظمه أمانة المنطقة "صيفنا بكم أجمل" بلغ أكثر من مليون زائر في جميع المواقع التي تقام عليها الفعاليات.

وأكد مدير إدارة الإعلام في أمانة منطقة حائل سعد الثويني أن الفعاليات والعروض تستمر إلى نهاية شهر شوال، من خلال الفعاليات والفرق الترفيهية والمسابقات، ومجلس المهرجان ومسرح الطفل والسوق الشعبي والحرف اليدوية، وغيرها من الفعاليات المتنوعة الأخرى.

ويشمل برنامج صيف حائل عدداً من الفعاليات المتنوعة المخصصة للعائلات مثل فعاليات الأسر المنتجة، حيث تم منحهم محلات مجهزة ومكيفة مجاناً، مع توفير كافة الخدمات والمقومات لدعمهم وتشجيعهم، وتنوعت المحلات ما بين مشغولات يدوية وأكلات شعبية واستوديوهات تصوير نسائية، حيث بلغ إجمالي مبيعات الأسر المنتجة أكثر من 600 ألف ريال حتى الآن.

كما شملت الفعاليات فعاليات مجلس المهرجان لإحياء الليالي الصيفية بفنون منوعة لاقت إقبالاً كثيفاً من قبل الزوار، بالإضافة إلى فعاليات الأطفال من مسرح للطفل وألعاب مائية وهوائية وكهربائية والتصوير الضوئي.

يذكر أن مواقع الفعاليات تقام بمنتزه المغواة الترفيهي ومنتجع وحديقة السمراء وسلمى سيتي والحديقة مول وسلمى مول وسماح سنتر بالإضافة للحدائق والمنتزهات العامة.